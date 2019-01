Sandro Mendes vai orientar o Vitória de Setúbal até ao final da temporada

Sandro Mendes é o sucessor de Lito Vidigal na liderança técnica do Vitória de Setúbal. Segundo apurou Bola Branca, o antigo capitão e atual diretor desportivo deverá orientar a equipa até ao final da temporada.

De acordo com as informações recolhidas, Lito Vidigal terá uma proposta em cima da mesa para rumar à Arábia Saudita, ao Al-Faisaly, onde lhe espera um contrato de uma temporada e meia.

A confirmar-se, Lito será o quarto treinador português na liga saudita, para além de Rui Vitória, no Al-Nassr, Jorge Jesus, no Al-Hilal, e Pedro Emanuel, no Al-Taawon.

Lito Vidigal deixa o Vitória de Setúbal no 13.º lugar do campeonato, com 19 pontos, quatro acima da linha de água. Em 18 jogos, os sadinos ganharam cinco, empataram quatro e perderam nove.



O primeiro desafio de Sandro Mendes à frente da equipa será já na próxima quarta-feira, frente ao Sporting.