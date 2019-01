Antero Henrique pode estar de saída do Paris Saint-Germain

O diretor desportivo português Antero Henrique está de saída do Paris Saint-Germain, segundo avança a "ESPN". De acordo com a publicação, o fracasso na transferência de Frenkie De Jong ditou o final do percurso do luso no PSG.

O médio holandês era disputado pelo gigante francês e pelo Barcelona, e foi anunciado como reforço do clube catalão esta semana, a troco de 75 milhões de euros.

Para além de De Jong, Antero falhou ainda a contratação de Lucas Paquetá, que rumou ao Milan, e foi incapaz de renovar contrato com Rabiot, que sairá a custo-zero do clube no verão.

Antero deixou o FC Porto em junho de 2017 e não tem tido vida fácil no PSG, com vários jogadores a demonstrarem publicamente o desagrado com o dirigente português.

De acordo com a ESPN, Arséne Wenger é um dos favoritos a assumir o cargo. O técnico está fora do ativo desde que deixou o Arsenal no verão.