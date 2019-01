Patriarca apela à conversão em encontro com jovens portugueses no Panamá

Ao mesmo tempo em que o Papa estava a celebra uma liturgia penitencial com jovens reclusos esta sexta-feira, os bispos portugueses também estavam a confessar jovens. Foi no encontro entre os bispos portugueses que participam na Jornada Mundial da Juventude, que está a decorrer no Panamá.

O encontro dos bispos com os cerca de 300 peregrinos portugueses que participam nesta jornada decorreu na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. A eles juntaram-se também peregrinos brasileiros e angolanos, que encheram a igreja num ambiente de festa, mas também de oração e de apelo à conversão.

O Cardeal Patriarca da Lisboa, que presidiu à missa, lembrou a conversão de S. Paulo – festa que se celebra nesta sexta-feira – para o dar como exemplo de uma entrega total a Deus.

“A conversão é isto mesmo, é ficarmos tocados pela vida entregue de Jesus Cristo e entregarmos por ele a nossa vida também à causa de Deus e do Evangelho”, disse D. Manuel Clemente, que presidiu à celebração. O bispo de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa convidou, então, os jovens a confessarem-se.

Durante cerca de meia hora, dezenas de jovens aproximaram-se dos sacerdotes para se confessarem. E depois, então, o clima de festa tomou por completo o espaço, com os jovens a entoarem cânticos e a tirarem fotos e selfies com os bispos.

Além de D. Manuel Clemente, estiveram presentes os bispos de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, de Coimbra, D. Virgílio Antunes, da Guarda, D. Manuel Felício, assim como o bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Comissão Episcopal Laicado e Família, D. Joaquim Mendes, e o bispo auxiliar da arquidiocese de Braga, D. Nuno Almeida.