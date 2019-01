Conselho das Finanças Públicas: Nazaré Costa Cabral substitui Teodora Cardoso

Teodora Cardoso está de saída do Conselho de Finanças Públicas. A nova presidente será Nazaré Costa Cabral.

Em nota oficial, o gabinete do primeiro-ministro esclarece que o nome da nova presidente foi proposta ao Governo pelo presidente do Tribunal de Contas e pelo governador do Banco de Portugal.

Nazaré Costa Cabral é professora associada da faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e conta no seu currículo com experiências profissionais no grupo de alto nível de pensões, para além de em 2014 ter integrado a equipa de trabalho encarregue da lei de enquadramento orçamental.

Na nota, o Governo recorda que Maria Teodora Cardoso termina o seu mandato de sete anos, não renovável.

O primeiro-ministro agradece a Teodora Cardoso o trabalho desenvolvido e o espírito de serviço público, como presidente do Conselho Superior do Conselho das Finanças Públicas.