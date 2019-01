Guerra a dois em Monte Carlo, com Ogier na frente de Neuville

Sebastien Ogier está na frente do Rali de Monte Carlo, no final do segundo dia da primeira prova do Mundial de Ralis. O francês, de volta à Citroen, tem dois segundos de vantagem sobre i20 de Thierry Neuville.

O piloto da Hyundai perdeu a liderança na sétima especial, mas quase a recuperava na oitava, a última do dia, que venceu e em que recuperou 12 segundos para Ogier. A luta pela vitória está, por agora, resumida aos dois pilotos.

O terceiro classificado é Andreas Mikkelsen (Hyundai), a 1m17s Tanak (Toyota), que começou o dia na frente, furou na sétima especial, caiu para o sétimo posto e está a dois minutos e meio de Ogier.

Loeb, em estreia pela Hyundai, segue no quinto lugar, a 1m25s de Ogier. Latvala, em Toyota, é o quarto classificado. Este sábado correm-se mais quatro especiais em Monte Carlo. O rali termina no domingo com mais quatro troços cronometrados, com a "power stage" na ligação espetáculo entre La Cabanette e Col de Braus.