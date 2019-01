Bruno Fernandes: "Taça da Liga vai embalar-nos para o resto da época"

Bruno Fernandes, médio do Sporting, quer vencer a Taça da Liga na final frente ao FC Porto como combustível para o resto do campeonato. Em declarações à Sporting TV, o camisola 8 dos leões quer voltar a vencer o título conquistado na época passada:

"Aprendi que as finais não se jogam, ganham-se. Queremos ganhar esse troféu para dar um embalo para o resto da época. Estamos aqui com a ambição do ano passado, que é vencer o troféu. É o primeiro título do ano, numa prova que está ainda mais difícil, com as quatro melhores equipas, por isso terá um sabor especial ganhar a taça", disse.

FC Porto e Sporting encontraram-se no dia 12 de janeiro, em Alvalade, na 17ª jornada da I Liga, jogo que terminou com um empate sem golos. Bruno Fernandes admite que a equipa adversária está bem estudada e acredita que será um jogo diferente por ser uma final:

"Sabemos das qualidades do FC Porto, e vice-versa. Não foi o jogo mais bonito para o campeonato, com poucas oportunidades e muito equilibrado, mas vai ser diferente porque é uma final e um título em jogo, com outra ambição".

O FC Porto-Sporting arranca este sábado às 19h45, no Estádio Municipal de Braga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.