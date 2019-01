Cinco mortos em colisão de avioneta e helicóptero nos Alpes italianos

Um pequeno avião turístico e um helicóptero colidiram esta sexta-feira à tarde no ar ao sobrevoarem os Alpes italianos, na zona do glaciar Rutor.

O acidente foi confirmado por Tiziano Trevisan, porta-voz da Alpine Resgate, à agência EFE.

Na altura, Trevisan revelou que o número de mortos poderia ascender aos quatro. Entretanto, as autoridades italianas, citadas pela mesma agência, avançaram que cinco pessoas morreram e que há ainda dois feridos graves. As mesmas fontes alertam, contudo, que o balanço ainda é provisório.

A colisão deu-se a três mil metros de altitude, sobre o glaciar Rutor, na região do Vale de Aosta. As causas do acidente ainda não são conhecidas.

Dois helicópteros dos serviços de emergência e respetivas equipas médicas estiveram envolvidos na operação de busca e salvamento junto ao glaciar.

[Atualizada às 18h10]