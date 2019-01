As primeiras imagens partilhadas nas redes sociais ontem ao final do dia mostram uma enxurrada de água e lama a arrastar tudo à sua passagem, incluindo casas e pessoas.

Brumadinho, onde está localizada a barragem do Córrego do Feijão, fica na zona metropolitana de Belo Horionte, a capital de Minas Gerais.

Por volta das 17h de hoje em Lisboa, os bombeiros anunciaram que encontraram um autocarro com vítimas mortais do incidente, todas funcionários da empresa mineira.

Uma barragem de contenção de resíduos gerida pela empresa mineira Vale rompeu esta sexta-feira em Minas Gerais, no sudeste do Brasil.

Marina Silva, ex-ministra do Ambiente e candidata às presidenciais de 2018, já veio tecer críticas, no Twitter, às autoridades brasileiras e às empresas privadas de exploração de minas, acusando-as de não terem aprendido nada com o desastre de 2015.

O caso de Brumadinho ocorre pouco mais de três anos depois do desastre de Mariana, quando uma barragem de contenção de resíduos de mineração da Samarco, uma "joint venture" da Vale e da BHP, colapsou, também em Minas Gerais. Esse acidente tornou-se no maior desastre ambiental do Brasil até hoje, tendo provocado 19 mortos.

No rescaldo imediato do acidente, as autarquias banhadas pelo rio Paraopeba alertaram os moradores para que se mantenham longe do curso de água. Toda a zona ao redor da barragem foi evacuada.

A barragem de Brumadinho está classificada pela Agência Nacional de Mineração (AMN) como uma estrutura de “baixo risco”, categoria referente à possibilidade de ocorrência de desastres como este.

Por outro lado, segundo informações do Cadastro Anual de Barragens, os potenciais danos na sequência de um colapso daquela infraestrutura em particular são classificados como altos.

Citado pela revista "Veja", Marcus Polignano, coordenador do projeto Manuelzão, que monitoriza as bacias hidrográficas de Minas Gerais, diz que "isto não é um acidente, é uma tragédia anunciada" e que a situação ainda pode piorar.

"À medida que a própria água se infiltra na barragem, ela pode romper com a base", explicou. Sobre o desastre anunciado, adianta: "Não houve nem precipitação pluviométrica significativa nesse momento. Nós estamos sem chuva. Isso prova que a insegurança da barragem foi total. Ela rompeu por si mesma, não houve nenhum fenómeno externo para alavancar o processo. Depois de Mariana, não mudámos uma vírgula do processo de mineração e fiscalização. Isso não é um acidente, é uma tragédia anunciada.”

O Ministério de Minas e Energia (MME) diz que vai aguardar por mais detalhes sobre o desastre para tomar providências. Em comunicado, o MME disse que os seus dirigentes "estão reunidos e em contacto permanente com as autoridades locais e com o governo de Minas Gerais para obter maior detalhamento do ocorrido e tomar as providências necessárias no âmbito da competência do Ministério".



Num comunicado enviado às redações brasileiras, a empresa Vale, maior produtora mundial de minério de ferro e gestora da barragem, confirmou o colapso da infraestrutura e diz que ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens.



"A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade", lê-se no documento, no qual é dito que não há confirmação de vítimas nem das causas do acidente.

Pelo contrário, os bombeiros de Minas Gerais mobilizados no local dizem que haverá "vários mortos" e já confirmaram que pelo menos 200 pessoas estão desaparecidas.

A Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) garante que a mina do Feijão e a barragem "estão devidamente licenciadas", tendo dito em comunicado que "as causas e responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas pelo governo de Minas Gerais".

[Atualizado às 14h40 de 26 de janeiro]