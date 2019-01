As primeiras imagens partilhadas nas redes sociais mostram uma torrente de água e lama a arrastar tudo à sua passagem.

Brumadinho, onde está localizada a barragem do Córrego do Feijão, fica a 60 quilómetros de Belo Horionte, a capital de Minas Gerais.

Antes deste dado, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tinha avançado que, "segundo relatos" de testemunhas no local, "houve vários mortos".

Uma barragem de contenção de resíduos gerida pela empresa mineira Vale rompeu esta sexta-feira em Minas Gerais, no sudeste do Brasil.

À zona do desastre acorreram várias viaturas do corpo de bombeiros e um helicóptero, que já conseguiu resgatar alguns sobreviventes da lama.

As autarquias banhadas pelo rio Paraopeba já alertaram os moradores para que se mantenham longe do curso de água. Toda a zona ao redor da barragem está a ser evacuada.

Num comunicado enviado às redações brasileiras, a empresa Vale, maior produtora mundial de minério de ferro e gestora da barragem, confirma o rebentamento e diz que ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens.

"A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade", lê-se no documento, no qual é dito que não há confirmação de vítimas nem das causas do acidente.

Pelo contrário, os bombeiros de Minas Gerais mobilizados no local dizem que haverá "vários mortos" e já confirmaram que pelo menos 200 pessoas estão desaparecidas. Imagens transmitidas pela TV Record mostram os bombeiros a resgatar pelo menos três pessoas com vida.

O caso de Brumadinho, lembra a agência Reuters, ocorre pouco mais de três anos depois do desastre de Mariana, quando uma barragem de contenção de resíduos de mineração da Samarco, uma "joint venture" da Vale e da BHP, rebentou. Esse acidente tornou-se no maior desastre ambiental do Brasil até hoje, tendo provocado 19 mortos.

[Em atualização]