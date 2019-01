Uma barragem de contenção gerida pela empresa mineira Vale rompeu esta sexta-feira em Minas Gerais, no sudeste do Brasil, provocando "vários mortos".

À barragem do Córrego do Feijão acorreram várias viaturas do corpo de bombeiros e um helicóptero. As autarquias ao redor do rio Paraopeba já alertaram os moradores para que se mantenham longe do curso de água.

Num comunicado enviado às redações brasileiras, a empresa Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, confirma o rebentamento da barragem e diz que ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens.

"A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade", lê-se no documento, no qual é dito que não há confirmação de feridos no local.

Pelo contrário, fonte dos bombeiros chamados ao local diz que haverá "vários mortos", não se conhecendo o balanço oficial para já. Imagens transmitidas pela TV Record mostram os bombeiros a resgatar pelo menos três pessoas da lama.

O caso de Brumadinho, lembra a agência Reuters, ocorre mais de três anos depois de uma rutura numa barragem de resíduos de mineração da Samarco, uma "joint venture" da Vale e da BHP. Esse acidente provocou 19 mortos e traduziu-se no maior desastre ambiental do Brasil até hoje.

[Em atualização]