Sindicato dos Jornalistas condena insultos de Valdemar Duarte

O Sindicato dos Jornalistas condenou "de forma veemente e categórica o teor ofensivo e injurioso de expressões usadas pelo jornalista Valdemar Duarte", na BenficaTV, durante o relato da partida entre FC Porto e Benfica, nas meias-finais da Taça da Liga.

De acordo com o comunicado do Sindicato, Valdemar Duarte violou o código deontológico da profissão, e deixa ainda críticas à BenficaTV: "Ao usar esta linguagem grosseira e incivilizada, Valdemar Duarte renegou os princípios deontológicos a que o exercício da profissão o obriga, bem como violou as regras mínimas de vida em sociedade".

"O Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas considera ainda que o canal Benfica TV desrespeitou a responsabilidade social que lhe assiste, ao não se ter demarcado da atitude assumida pelo jornalista sob o seu título", pode ainda ler-se.

O Sindicato dos Jornalistas deixou ainda o apelo à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista "que tome medidas sancionatórias a que a gravidade do caso obriga".

Logo na abertura da transmissão, Valdemar Duarte chamou "corja" à equipa do FC Porto, por ter demorado na chegada ao túnel de acesso ao relvado, atrasando o início do jogo. Durante a transmissão, o narrador disse ter "alguma dificuldade" em designar alguns jogadores portistas pelo nome. Valdemar Duarte apontou os casos de Felipe, Pepe e Alex Telles como sendo "os bandidos-mor, que batem nos adversários, insultam os árbitros, insultam toda a gente".

Mais adiante, Duarte apontou ao diretor desportivo dos dragões, Luís Gonçalves: "Os bandidos maiores estão fora do campo e um deles é o engenheirinho de metro e meio, mas um incendiário". "Mete nojo, falando à boa maneira de Bocage. Este mafioso deste engenheiro Luís Gonçalves mete nojo. Dizer que é um cão é ofender a raça canina", completou o narrador da BTV.

Valdemar Duarte considerou, ainda, que os jogadores do FC Porto "alimentam-se a ódio e isso vai dando resultado", recomendando que, para defrontar o FC Porto, "tem de ser de faca nos dentes".

O FC Porto anunciou na quinta-feira que vai apresentar queixa contra o Benfica e também Valdemar Duarte.