Ministra da Saúde vai receber pais da Oncologia Pediátrica do S. João

A ministra da Saúde, Marta Temido, vai receber em audiência o presidente da associação de pais de crianças com doença oncológica do Hospital de São João.

A Renascença apurou que o encontro está marcado para segunda-feira e deverá servir para clarificar as datas do arranque da construção da nova ala pediátrica da unidade hospitalar do Porto.

Na sua última intervenção sobre o caso, a ministra Temido remeteu para 2020 o arranque da obra, contrariando as expectativas do conselho de administração do Hospital de São João, que tinha apontado o final do primeiro semestre deste ano como data provável para o início da empreitada.