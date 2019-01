Braga contrata médio japonês para os sub-23

O Sporting de Braga anunciou, esta sexta-feira, a contratação do médio japonês Kaito Anzai.

No site oficial, os minhotos revelaram que Anzai, proveniente do Kashiwa Reysol, da segunda divisão japonesa, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e meia. Para já, o médio de 20 anos vai integrar a equipa de sub-23 dos arsenalistas.

Kaito Anzai fez quatro assistências em 23 jogos, esta época, pelo Kashiwa Reysol.