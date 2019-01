Treinador do Bayern não deixa Renato Sanches sair

O treinador do Bayern Munique, Niko Kovac, garantiu esta sexta-feira que Renato Sanches continuará no clube, apesar do interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo.

Em conferência de imprensa, Kovac confirmou que há interesse dos franceses em levar Renato, no entanto, reiterou que conta com o internacional português.

"É verdade que o PSG veio por ele e estão interessados. Mas eu disse, claramente, que o Renato é para ficar. Ele está a trabalhar muito bem e não o quero deixar sair", afirmou o técnico croata.



O Bayern pagou 35 milhões de euros por Renato Sanches ao Benfica, em 2016. Na última época, emprestou-o ao Swansea, embora sem grande sucesso. Esta época, o médio de 21 anos conseguiu conquistar um lugar no plantel, ainda que a afirmação não seja total - só foi titular em seis dos 16 jogos realizados.

Já o PSG tem urgência em encontrar dois médios, a pedido do treinador, Thomas Tuchel. Lo Celso foi emprestado ao Bétis, Verratti está lesionado e Rabiot, que se recusa a renovar o contrato que expira em junho, foi afastado. Um dos médios já está contratado: segundo a imprensa internacional, os parisienses pagaram 47 milhões de euros ao Zenit para adquirir Leandro Paredes.