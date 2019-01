Messi e Maradona pedem continuação das buscas por Emiliano Sala

Lionel Messi e Diego Maradona juntaram-se à vaga de estrelas do futebol que têm pedido a continuação das buscas por Emiliano Sala, avançado argentino que seguia no avião que, na noite de segunda-feira, desapareceu dos radares quando voava de França para o País de Gales.

Na quinta-feira, as autoridades britânicas revelaram que as buscas por Sala não iriam continuar e que a possibilidade de encontrar o jogador com vida era "extremamente remota". As reações não tardaram, entre elas da irmã de Sala, e à corrente de pedidos para que as buscas continuem juntaram-se Messi e Maradona.

No Instagram, o avançado argentino do Barcelona publicou uma imagem de Sala, com a seguinte mensagem: "Até à última possibilidade há um sopro de esperança, pedimos, por favor, que continuem à procura de Emiliano Sala. Envio toda a minha força e apoio à família e amigos."

Na mesma rede social, Maradona pediu que "não deixem de procurar" Sala, salientando que "a esperança nunca morre".

Emiliano Sala, de 28 anos, tinha regressado a Nantes para se despedir dos companheiros, depois de ter sido comprado pelo Cardiff, por 17 milhões de euros. Durante a viagem de volta ao Reino Unido, na noite de segunda-feira, algures sobre o Canal da Mancha, o avião privado em que seguia desapareceu dos radares.

Sportinguista Acuña entre as estrelas argentinas



Marcos Acuña, jogador do Sporting, é um dos muitos jogadores argentinos e outras personalidades de futebol que se juntaram ao apelo para que as buscas por Emiliano Sala e pelo piloto não sejam interrompidas.

Entre eles estão, também, nomes como Gianluigi Buffon, Gonzalo Higuaín, Sergio Aguero, Mario Balotelli e Nicolás Otamendi, ou o presidente do Málaga, Abdullah Al Thani, juntaram-se à causa.