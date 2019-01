WhatsApp, Instagram e Messenger. Zuckerberg quer tornar todos num só

O fundador e presidente executivo da rede social Faceboo, Mark Zuckerberg, quer integrar num só a rede social Instagram e as plataformas de troca de mensagens WhatsApp e Messenger. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal "The New York Times", que cita quatro elementos da equipa que já está envolvida neste esforço.

De acordo com o jornal, as mudanças ainda estão numa fase inicial. A previsão aponta para que o processo esteja terminado no fim do ano de 2019 ou início de 2020.

Com esta união pretende-se, por exemplo, que um utilizador do Messenger, mesmo que não tenha conta no WhatsApp, possa enviar uma mensagem para alguém desta plataforma. As três aplicações poderão continuar a ser usadas de forma autónoma. As suas estruturas é que serão unificadas de forma a permitir esta interligação.

Um porta-voz da tecnológica revelou que a empresa pretende "construir a melhor experiência de troca de mensagens possível". "As pessoas querem que as trocas de mensagens sejam rápidas, simples, confiáveis e privadas", acrescentou.

No que respeita à segurança, Zuckerberg terá dado indicações explícitas para que todas as mensagens enviadas através de qualquer uma destas aplicações sejam encripatdas.

Ainda de acordo com o "New York Times", a notícia não terá sido bem recebida pelos funcionários da empresa que expressaram o seu desagrado durante uma reunião geral da empresa, realizada em dezembro.

O Facebook comprou o Instagram em 2012, por causa 900 milhões de euros. Dois anos mais tarde, em 2014, comprou o WhastApp por quase 17 mil milhões de euros.

A rede social Facebook foi criada há 15 anos.