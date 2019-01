Ameaça de bomba na Alemanha obriga à evacuação de 500 passageiros de um comboio

Cerca de 500 passageiros foram retirados do comboio em que viajavam na Alemanha devido a uma ameaça de bomba. De acordo com o tweet da polícia, foi necessário retirar também os passageiros que se encontravam nas plataformas 5 e 6 da estação de comboios de Franfurt.

O comboio partiu de Zurique, na Suíça, e tinha por destino a cidade alemã de Kiel. De acordo com o porta-voz da polícia, o alerta para a ameaça de bomba foi recebido por telefone.

As autoridades estão a revistar as carruagens do comboio, mas até ao momento não foi encontrado nada suspeito.

[em atualização]