Adjunto de Marcel Keizer promete Sporting "mandão"

Rodolfo Correia, adjunto de Marcel Keizer, garante que o Sporting continuará a ser "mandão", na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto.

Devido à perda de um familiar próximo, Keizer não compareceu na conferência de imprensa de antevisão da partida. No lugar do holandês esteve Rodolfo Correia, que rejeitou a ideia de um Sporting defensivo diante dos campeões nacionais, agora ou no jogo do campeonato.

"À imagem do que fizemos no primeiro jogo com o FC Porto, as pessoas falaram de um Sporting mais defensivo. Não foi. Foi um Sporting que se adaptou ao jogo, que compreendeu o que se passava e foi-se adaptando momentaneamente. É o que tentaremos continuar a fazer. O Sporting vai continuar a ser mandão, mas por vezes terá de se adaptar ao adversário que tem pela frente", sublinhou o treinador adjunto do Sporting.

Rodolfo Correia não quis comentar a arbitragem, embora tenha vincado que todos estão "sujeitos ao erro". De volta ao jogo, assumiu a vontade de ajudar Keizer, neste momento difícil, com a conquista do troféu.

O passado como o FC Porto e dois jogadores que encantam



O facto de ter representado o FC Porto como jogador "faz parte do passado" de Rodolfo Correia, que ainda assim se rendeu a dois portistas:

"Como todos sabemos, o FC Porto é uma equipa muito poderosa fisicamente, os avançados são rápidos e fortes, a defesa também é forte fisicamente, os médios têm qualidade técnica. O Óliver é um jogador com muita qualidade. Agora, ocupa uma posição mais defensiva, mas que faz perfeitamente. O Herrera é um jogador de transição, que está sempre ligado ao jogo. Podia ficar o dia todo a falar dos jogadores, mas o que há a realçar é que conhecemos o FC Porto e queremos vencer este jogo."

A final da Taça da Liga está marcada para as 19h45 de sábado, no Estádio Municipal de Braga.