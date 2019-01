Lito Vidigal já não é treinador do V. Setúbal

Lito Vidigal já não é treinador do Vitória de Setúbal. Bola Branca sabe que a rescisão foi por mútuo acordo.

O Vitória chegou a estar perto dos lugares europeus. Por volta da jornada 11, os sadinos ocupavam o sétimo lugar, a um ponto do quinto, o Vitória de Guimarães, após uma série de quatro vitórias em cinco jogos. Porém, a partir daí, seguiu-se uma sequência de sete jogos sem vencer, cinco deles com derrotas. Série que dura até hoje e que ditou a saída de Lito.

Lito Vidigal deixa o Vitória de Setúbal no 13.º lugar do campeonato, com 19 pontos, quatro acima da linha de água. Em 18 jogos, os sadinos ganharam cinco, empataram quatro e perderam nove.