Sérgio Conceição: "Isto está a ficar insuportável"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que o futebol português está contaminado pela polémica há bastante tempo. O treinador dos dragões critica a comunicação dos clubes que foram eliminados nas meias-finais da Taça da Liga, apontando que falam apenas daquilo que lhes interessa.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Sérgio Conceição foi questionado sobre se as duas meias-finais da competição contaminaram o futebol, mas o técnico portista argumenta que o problema é antigo.

"Basta ligar a televisão e fazer um 'zapping', no horário nobre, e vemos que em quase em todos os canais há insultos, há polémica, há tudo aquilo que é falar do futebol e não de futebol. As duas meias-finais foram de grande qualidade e não se fala. Fala-se daquilo que é o mais importante para passar para o povo. Vê-se o copo menos cheio e menos vazio e cada vez mais isto está a ficar insuportável, porque já se está a passar o limite do respeito das pessoas e está-se a entrar num vocabulário, afirmações e insultos que não são bons para ninguém", sustentou o treinador do FC Porto.

Proteção aos árbitros para evitar condicionamento

Sérgio defendeu que os árbitros "deviam ser mais protegidos" e que devia haver alguém a assumir a responsabilidade pelas nomeações. Para o técnico portista, afastar os árbitros é uma emenda "pior que o soneto".



"Já fomos prejudicados pelo árbitro e pelo VAR, já fomos beneficiados pelo árbitro e pelo VAR. Vai haver sempre erros. Devia haver uma proteção maior aos árbitros. Dou um exemplo básico: há um jogador meu que dá a bola ao adversário e o adversário faz golo. Se eu o culpar em praça pública, claro que ele vai ficar condicionado e na próxima tem medo de errar. Eu, como líder, assumo eu o erro para proteger o meu jogador. Na arbitragem, tem de acontecer o mesmo", declarou.

Sérgio Conceição fazia a antevisão da final da Taça da Liga, que será no sábado, às 19h45, no Municipal de Braga. O FC Porto-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.