José Dinis: "Bastos Quissanga tem capacidade para se afirmar no Sporting"

José Dinis orientou Bastos Quissanga e garante que o central angolano, que está no radar do Sporting, tem qualidade para jogar em Alvalade.

Bastos Quissanga tem 27 anos e joga na Lazio, clube para onde se transferiu, oriundo do Rostov da Rússia, equipa que serviu de porta de entrada no futebol europeu. Antes da aventura europeia, Bastos jogou em Angola, no Petro de Luanda onde chegou a ser treinado pelo português José Dinis, que continua a trabalhar naquele país, agora no ASA.

Em entrevista a Bola Branca, José Dinis diz que Bastos Quissanga "tem capacidade para se afirmar no Sporting, devido à qualidade que tem".

O treinador sublinha que se trata de um central "muito agressivo na marcação, forte fisicamente e no duelo individual". Embora não seja "um jogador muito rápido", Quissanga "tem a velocidade suficiente para a posição que ocupa". José Dinis destacou, ainda, a boa adaptação de Bastos à Europa. "Pode jogar em qualquer clube europeu", enaltece.

Na opinião de José Dinis, Bastos Quissanga "tem capacidade" para lutar pela titularidade no Sporting, embora tenha "dois concorrentes de qualidade", Mathieu e Coates. Se o central jogar em Portugal, "pode ainda evoluir mais", por estar num país onde terá facilidade de adaptação.