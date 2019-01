Detido Roger Stone, conselheiro e amigo de Trump

Roger Stone foi detido esta sexta-feira, na Flórida, no âmbito das investigações sobre a Rússia. O ex-conselheiro de Trump está indiciado por sete crimes, incluindo um de obstrução, cinco de falsas declarações e um de manipulação de testemunha.

A detenção foi levada a cabo com ordem do procurador especial Robert Mueller, responsável pela investigação do alegado caso de interferência russa nas últimas eleições norte-americanas.

Segundo a agência Reuters, o conselheiro e amigo e de Donald Trump há anos está indiciado por vários crimes, incluindo falsos testemunhos relativos a declarações sobre o envolvimento da Wikileaks na divulgação de dezenas de milhares de documentos roubados do comité Partido Democrata durante a campanha presidencial de 2016.

O antigo conselheiro vai ser ouvido em tribunal ainda esta sexta-feira.







