Leonardo Jardim tem acordo para regressar ao Mónaco

Leonardo Jardim chegou a acordo para ser o novo treinador do Mónaco, três meses e meio depois de ter deixado o clube do Principado.

O treinador português saiu do clube devido aos maus resultados e o sucessor foi Thierry Henry. No entanto, o francês só conseguiu quatro vitórias em 20 jogos e foi suspenso das suas funções na quinta-feira. Segundo o jornal "L'Équipe", foi num jantar num restaurante asiático no Mónaco, em que compareceram o vide-presidente do clube, Vadim Vasilyev, o diretor geral, Nicolas Holveck, Leonardo Jardim e Jorge Mendes, agente do treinador, que a sucessão de Henry foi consumada.

Ainda de acordo com a publicação, Leonardo Jardim acordou assinar um novo contrato válido por dois anos e meio, isto é, até junho de 2021.

O regresso do técnico madeirense, de 44 anos, ao Principado deverá ser oficializado ainda esta sexta-feira. Leonardo Jardim orientava o Mónaco desde 2014, antes de rescindir contrato, há três meses e meio. O emblema monegasco estava no 18.º lugar da Ligue 1, com apenas uma vitória em nove jornadas, e seis pontos somados.

Agora, o Mónaco está no 19.º lugar da Ligue 1, com mais duas vitórias nas 12 jornadas seguintes, para um total de 15 pontos. Está a três da primeira equipa acima da linha de água, o Amiens.