Violência no bairro da Jamaica. “Há preconceitos de ambos os lados”

No rescaldo de uma semana marcada por episódios de vandalismo e pela polémica sobre a intervenção policial no Seixal, os comentadores do “Visto de Fora” olham para o que se passou. Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez constatam posições demasiado extremadas, mas encontram uma explicação: as décadas de abandono e degradação do chamado bairro da Jamaica.

As desigualdades no mundo, que têm vindo a crescer, são igualmente um dos ângulos de análise do Fórum de Davos, que decorre na Suíça. Olivier e Begoña comentam as ausências e presenças e as sombras que marcam o encontro, incluindo o crescimento dos populismos.

Também nesta edição, a timidez da resposta europeia à situação na Venezuela e o que pode resultar da candidatura dos "Coletes Amarelos" franceses ao Parlamento Europeu.

No plano nacional, o “Visto de Fora” analisa ainda a controvérsia sobre os empréstimos ruinosos na Caixa Geral de Depósitos.

E saberão Olivier e Begoña “tirar nabos da púcara”?