Bruno Aguiar aconselha Benfica a renovar com Samaris

Bruno Aguiar, antigo médio do Benfica, considera que Andreas Samaris é um jogador de grande qualidade e faz parte de uma geração vitoriosa das águias. A melhor solução, defende, seria renovar o vínculo com o grego.

Em fim de contrato, Samaris pode estar de saída. No entanto, o médio voltou, recentemente, a ser aposta no onze encarnado, sob o comando de Bruno Lage. Bruno Aguiar "não percebe" por que razão Samaris não joga mais na equipa do Benfica.

"Está em fim de contrato e não sei o que pensam os dirigentes, talvez que a melhor solução seja a saída dele. Na minha opinião, o Benfica fazia bem em renovar com o Samaris. Faz parte de uma equipa ganhadora, dos últimos anos. Já sabe o que é o Benfica e o interesse de outros clubes é a prova da sua qualidade. Pelo que se vê, é um bom colega de balneário, também", refere Bruno Aguiar, em entrevista a Bola Branca.

Alfa Semedo deve sair para jogar mais

Outra dúvida no meio-campo do Benfica tem a ver com a permanência ou saída, por empréstimo, de Alfa Semedo.

O Rayo Vallecano, de Espanha, pretende a cedência do guineense até ao final da época. Na opinião de Bruno Aguiar, seria a melhor solução para o jogador.

"Ele é novo, o melhor para o Alfa Semedo seria sair para jogar. Quando um jovem não tem muitas oportunidades, estar parado não é benéfico, o melhor é rodar. Ele tem qualidade e, se for jogar num campeonato competitivo, pode adquirir maior maturidade para, um dia, voltar ao Benfica", assinala.

Bruno Aguiar fez a sua formação no Benfica e terminou a carreira, em 2016, no Oriental.