Debate quinzenal. Entre a falta de "Xanax", os "pelos no coração" e a "cor da pele"

Segurança, violência urbana, saúde, CTT são alguns dos temas que têm estado em destaque no debate quinzenal na Assembleia da República. Algumas das intervenções foram pautadas por expressões coloridas.

O líder parlamentar do PS afirmou que a "vozearia" da líder do CDS e o "rearranjo vocal" do presidente do PSD pretendem negar as melhorias, passando a imagem de "um país no fundo do poço".

Carlos César considerou que na presente legislatura foram diminuídas "a pobreza e as desigualdades sociais e territoriais", proporcionaram-se condições de "vitalidade à economia", ajudou-se a inovação das empresas, ao mesmo tempo que se procura "inverter a tendência de degradação dos serviços públicos".

"Bem sabemos que há sempre problemas por resolver - ou que outras obrigações sempre nos convocam como, por exemplo, as do apoio que temos prestado à comunidade portuguesa na Venezuela -, mas estamos a terminar uma legislatura em que a maioria dos portugueses, tal como as mais variadas instituições internacionais, reconhece os bons resultados até agora alcançados", sustentou.

Numa intervenção que se seguiu ao período de interpelação entre o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão e António Costa, dominado em parte pelas questões da saúde, designadamente a política do medicamento, Carlos César deixou o seguinte comentário perante a agitação que havia na bancada social-democrata: "Estou a ver que o medicamento em falta é o Xanax".

Costa quer aprovar Lei de Bases da Saúde



O primeiro-ministro disse querer aprovar a nova Lei de Bases da Saúde, "não com uma maioria qualquer", mas com a maioria que "criou, apoiou e desenvolveu o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", excluindo o PSD desse processo.

No debate foi confrontado pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, com o aumento da mortalidade infantil entre 2017 e 2018, considerando grave que tenha piorado um dos indicadores "na origem do SNS".

Fernando Negrão desafiou, por várias vezes, Costa a explicar a falta de vários medicamentos essenciais aos doentes portugueses nas farmácias, com o primeiro-ministro a garantir que "o Governo não vai abrir farmácias".

"O Estado não se pode deixar capturar pelas estratégias comerciais dos laboratórios e das empresas de distribuição do circuito farmacêutico", afirmou Costa.

Na resposta, o líder parlamentar do PSD acusou o primeiro-ministro de "insensibilidade social" e até de ter um discurso "neoliberal", por não querer intervir na política do medicamento. "É de uma desumanidade essa resposta, de uma insensibilidade, o senhor tem pelos no coração", acusou Negrão.

Governo espera pelo fim do contrato dos CTT



O primeiro-ministro considerou que a situação dos CTT é "muito diferente" da TAP, Carris e STCP, defendendo que o Estado deve cumprir o contrato de concessão aos privados até ao fim.

António Costa respondia ao secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, o qual sustentara que "é cada vez mais evidente que a grave situação que está criada só se resolve com a recuperação pelo Estado do controlo público dos CTT e do serviço postal universal".

"Não nos devemos precipitar. Temos de cumprir as regras. A situação é muito diferente da que existia com a TAP. No início desta legislatura, o contrato de privatização da TAP não estava concluído. É muito diversa das subconcessões da Carris ou STCP porque ainda não tinham visto prévio do Tribunal de Contas. Esta (CTT) estava totalmente executada, cumprida, há um contrato e temos de cumprir e respeitar", disse o chefe de Governo.

"Os CTT são hoje, mal, uma empresa privatizada. Há um contrato de concessão que vigora até próximo ano. A quem compete, legalmente, fiscalizar a execução do contrato é à entidade reguladora (ANACOM)", continuou.

O líder comunista tinha afirmado que, "ao longo dos anos, tem-se comprovado que as privatizações são um negócio ruinoso para o povo e país e, simultaneamente, campo aberto para a corrupção por via de negócios milionários em que os grupos económicos se apropriam de importantes empresas públicas e setores estratégicos", lamentando o fecho que 75 estações dos correios em 2018, ficando 33 concelhos sem qualquer estação.

Portugal "é o quarto país mais seguro do mundo"



O líder parlamentar do PSD desafiou o primeiro-ministro a esclarecer se se revê nas críticas de Carlos César ao BE no caso do bairro da Jamaica, com António Costa a responder perguntando "qual é a dúvida".

No debate quinzenal na Assembleia da República, Fernando Negrão defendeu que existe em Portugal "um problema de segurança pública", depois de vários episódios de violência nas últimas noites na Grande Lisboa, que se seguiram a uma intervenção policial no domingo no bairro da Jamaica, no Seixal (Setúbal).

"Não posso deixar passar em branco a precipitação insultuosa do BE contra a PSP, de tal forma que o próprio líder da bancada do PS veio dizer que este partido estava a perturbar a intervenção das forças da ordem. O senhor primeiro-ministro revê-se nestas declarações?", questionou o líder da bancada do PSD.

Costa começou por responder que Portugal "é o quarto país mais seguro do mundo" e que tal se deve a uma "grande convergência" desde que em 1996 se iniciou a reforma das forças de segurança, não se devendo generalizar como "padrão o que é exceção".

"O nosso lado é sempre o lado das forças de segurança porque esse é o lado da democracia, da cidadania", salientou, defendendo que, se houve algum comportamento incorreto nas forças policiais, "tem de ser punido".

A líder do CDS-PP e o primeiro-ministro envolveram numa dura troca de acusações sobre a situação e as irregularidades detetadas na Caixa Geral de Depósitos e os atos de violência da última semana em Lisboa e Setúbal.

Assunção Cristas mostrou várias cópias de páginas de jornais com os episódios registados nos últimos dias. E questionou o primeiro-ministro: "O senhor condena ou não condena esses atos de vandalismo, defende ou não defende a autoridade policial?!"

António Costa exaltado respondeu: "Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se eu condeno ou não condeno a violência."

Esta intervenção levantou protestos de indignação pela parte das bancadas do CDS e do PSD e levou Ferro Rodrigues a pedir contenção.

“Eu nem vou responder ao comentário final porque fiquei com vergonha alheia”, limitou-se a dizer Assunção Cristas quando voltou a ter a palavra.