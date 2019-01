Djokovic marca encontro com Nadal na final do Open da Austrália

Novak Djokovic assegurou, esta sexta-feira, a presença na final do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

O tenista sérvio, número um do mundo, desfez-se com facilidade do francês Lucas Pouille, número 31 do "ranking" ATP. "Djoker" só precisou de 1h23 para vencer em três "sets", pelos parciais de 6-0, 6-2 e 6-2.

Esta é a sétima final para Djokovic em Melbourne, que venceu as outras seis. O sérvio procura a terceira vitória consecutiva em Majors, depois de ter vencido em Wimbledon e nos EUA, em 2018. Pela frente terá o espanhol Rafael Nadal, número dois da hierarquia mundial.

A final está marcada para domingo, às 8h30, na Rod Laver Arena.