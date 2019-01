​Segurança Social avisa. Funcionários não vão a casa fazer cobranças

O Instituto da Segurança Social alerta para falsos funcionários que estão a fazer cobranças ao domicílio. Em comunicado, na página da internet, a diz ter tomado conhecimento das situações através da comunicação social.



Os relatos indicam que as situações “decorrem normalmente de contactos porta a porta, especialmente junto de pessoas idosas residentes em zonas mais isoladas”.

“Os funcionários da Segurança Social não se dirigem a casa das pessoas no sentido de solicitar ou cobrar qualquer montante monetário ou outro valor pessoal”, lembra o mesmo comunicado.

“Os indivíduos iludem os cidadãos sobre existência de prémios e, alegando falsos pretextos para entrega do valor em causa, induzem as pessoas a mostrar o dinheiro de que dispõem nas suas habitações para visualizarem o número de série das notas, como condição para atribuição do mesmo”, avisa a Segurança Social, acrescentando que “o objetivo principal é no imediato a obtenção de valores, dinheiro ou outros, ou ficarem a saber se as pessoas dispõem de dinheiro nas suas casas”.

A Segurança Social pede que, perante uma situação destas, deve-se “contactar de imediato as forças policiais”.