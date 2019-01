Luciano Gonçalves lamenta que todos tenham palavra a dizer sobre a arbitragem

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, lamenta a polémica que se criou com as arbitragens nos dois jogos das meias-finais da Taça da Liga, com comentários públicos de dirigentes e, até, de pessoas que nada têm a ver com o futebol que prejudicam o desporto.

À margem do Laboratório de Arbitragem 2020, esta sexta-feira, Luciano Gonçalves repudiou as declarações dos presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e do Braga, António Salvador, a criticar duramente a arbitragem e, especificamente, o videoárbitro, que "não trazem nada de positivo ao futebol português".

"Só estamos a destruir o que se pretendia que fosse positivo, não faz sentido. Quando não tínhamos VAR, este tipo de críticas já acontecia. Agora, também acontecem. Temos de pensar no que queremos para o futebol, se queremos ser parte do problema ou da solução. A arbitragem está disponível de se sentar [com os dirigentes], sem 'show off', dentro de uma sala, para podermos definir aquilo que queremos no futebol e não andarmos na opinião pública a fazer este tipo de intervenções. Estamos num país em que todas as pessoas dão a sua opinião, secretários de Estado, comentadores, presidentes. Isto não traz nada de positivo", afirmou o presidente da APAF, em declarações à Sport TV.

Castigos, sim, mas não na praça pública



Após as meias-finais da Taça da Liga, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, escreveu nas redes sociais que tinha cancelado a sua ida à final por causa da arbitragem nos dois jogos, que estava "esclarecido e envergonhado". Confrontado com estas declarações, Luciano Gonçalves foi corrosivo:

"Espero que as declaraões do secretário de Estado da Mobilidade não representem o que é o sentimento de quem nos governa. Terá sido certamente um infeliz comentário do secretário de Estado, que devia estar focado nos problemas do dia-a-dia de todos nós do que estar focado em comentar o desporto, em público e desta forma."

Luciano Gonçalves admite a dispensa de Fábio Veríssimo, após a sua atuação como videoárbitro no Benfica 1-3 FC Porto, mas não concorda e admite "tristeza" por ver que é esta a consequência da polémica.

"A arbitragem tem as suas formas próprias, quando entender que os árbitros devem ser penalizados, de o fazer, não de forma pública", frisou.