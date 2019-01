Aproxima-se o pico da gripe. Número de casos quase duplicou numa semana

Deve estar por dias o pico da gripe. A estimativa é feita à Renascença pelo presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

“Estava previsto desde há duas semanas que seria por esta altura que atingiríamos o pico. Ainda não temos a certeza absoluta se já atingimos, teremos que esperar mais dois ou três dias para perceber se vai estacionar nestes dados ou se vai começar a descer”, esclarece Luís Pisco.

Revela ainda que o número de casos de gripe quase que duplicou no espaço de uma semana, tendo passado de 48 para 85 casos por 100 mil habitantes na terceira semana de janeiro.

O responsável assegura ainda que “há muitos doentes nos hospitais, mas os hospitais estão a dar resposta que era esperada e que os cidadãos desejam”.

A ARSLVT "reforça que aos primeiros sintomas de gripe, como tosse, dores de cabeça, febre, mal-estar e dores musculares, deverá contactar o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS24), através do número 808 24 24 24".

No início do mês de janeiro, a diretora-geral da Saúde aconselhou também as pessoas a não tomarem antibióticos por iniciativa própria, porque não são eficientes em doenças que são virais, a protegerem-se do frio e a hidratarem-se.

Graça Freitas revelou ainda que a DGS está a equacionar no futuro poder alargar a vacina da gripe a pessoas a partir dos 60 anos.