Sporting garante Renan até 2023

O Sporting exerceu a opção de compra por Renan Ribeiro e o guarda-redes brasileiro vai ser leão até junho de 2023.

De acordo com a edição desta sexta-feira do jornal "A Bola", o Sporting pagou um milhão de euros, para além dos 250 mil euros do empréstimo, ao Estoril, para adquirir a totalidade do passe do jogador de 28 anos.

Os leões podiam acionar a opção de compra até junho, mas decidiram fazê-lo já, em virtude das boas exibições de Renan. O guardião tem 19 jogos realizados de leão ao peito, 18 deles a titular, e tem impressionado tanto Marcel Keizer, como a estrutura do clube. Foi contratação da direção interina de Sousa Cintra, mas isso não o impediu de convencer a direção de Frederico Varandas a apostar na sua aquisição definitiva.

O "golpe" final foi a prestação na meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga. Após o empate a um golo no tempo regulamentar, o jogo seguiu para grandes penalidades. Renan defendeu três e levou o Sporting à final da competição, onde encontrará o FC Porto.

Renan deverá assinar contrato até junho de 2023, isto é, válido para as próximas quatro temporadas e meia. A cláusula de rescisão do guarda-redes deverá fixar-se nos 60 milhões de euros.