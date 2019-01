Viana eleito o melhor distrito para se viver em Portugal

O distrito de Viana do Castelo foi eleito o melhor do país para se viver, segundo um estudo do portal imobiliário e elaborado através de um inquérito online.

Entre os cinco melhores estão ainda Vila Real, Viseu, Leiria e Braga. Já no fundo da tabela aparecem Setúbal, Santarém, Portalegre, Bragança e Beja.

Os distritos foram avaliados, entre abril e setembro de 2018, de acordo com 12 fatores: Segurança, Limpeza, Qualidade do ar, Silêncio, Transportes Públicos, Lojas e Restaurantes, Espaços de Lazer, Estabelecimentos de Ensino, Espaços de Saúde, Custo de Vida em geral, Acessos e Estacionamento.

O estudo da Imovirtual, feito junto de quase 15 mil pessoas residentes em Portugal, considera que “a região do Norte foi a melhor classificada e a do Alentejo a pior”, sendo que a nível de “Segurança” os distritos que tiveram pior nota foram Lisboa, Porto – 10.º e 6.º classificados, respetivamente – e Setúbal.

No ranking dos melhores distritos para se viver, Lisboa ficou num 10.º lugar. As melhores notas foram para os critérios de acessos, segurança e estabelecimentos de ensino. As piores avaliações foram para os critérios de silêncio e de estacionamento.