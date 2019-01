Mauro Manotas confirma interesse do FC Porto

Mauro Manotas confirmou o interesse do FC Porto na sua contratação.

Em declarações à rádio "Viva", o avançado colombiano, do Houston Dynamo, revelou que soube pelo seu empresário. Manotas desconhece que haja alguma oferta, contudo.

"Isso deixo para o meu empresário e para o clube. Mas, sim, tive conhecimento do interesse do Porto através dele [empresário]", reconheceu. "Já falei com o clube sobre o assunto, mas as coisas não dependem só de mim. Oxalá resulte e vá para a Europa o mais breve possível", acrescentou.



Manotas tem 23 anos e, na última época, marcou 21 golos em 34 jogos pelo Houston Dynamo. O seu "maior sonho a curto prazo é ir para a Europa", porta que o FC Porto lhe poderá abrir.