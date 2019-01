“Portugal chama” para a prevenção de incêndios

Também referiu ser “essencial” que se interiorize a ideia de que a melhor forma de minimizar as consequências dos fogos é com a prevenção, porque apostar tudo nos vários meios de combate será sempre insuficiente e bastante mais dispendioso para os cofres do estado: Quando questionado sobre o aumento dos meios aéreos anunciado pelo Ministério da Administração Interna, Tiago Oliveira explicou que o inverno tem sido pouco chuvoso, e que “é melhor estar do lado seguro da equação enquanto não se consegue reduzir as ignições” que, reforçou, tem de ser o ponto nevrálgico de todo o processo.

Para alterar os comportamentos, este responsável sublinha que a população “tem de ser ajudada e apoiada” pelas estruturas locais e, apesar desse processo vá demorar tempo, é necessário começar agora, porque fazem mal a si, fazem mal á sua família, fazem mal ao ambiente, e não estão a fazer bem à natureza.” Nesse sentido, a recente legislação publicada pelo Governo, que faz as queimas passarem a ser feitas num parque municipal e as queimadas a ser realizadas num único dia, na presença da GNR, bombeiros e sapadores florestais, é “um caminho nesse processo.”

Controlar as queimadas e as queimas é, segundo Tiago Oliveira, “uma questão de saúde publica”: trata-se de uma prática perigosa, sobretudo a norte do país, que “não se justifica” ser feita durante todo o ano.

Tiago Oliveira, coordenador da AGIF, disse no lançamento da campanha ser importante “dar uma noção de que o risco existe” porque Portugal “continua muito vulnerável a incêndios florestais.” Assim, é importante uma mobilização colectiva para proteger o país de incêndios rurais, com mensagens e apoios específicos para cada região do país, consoante as necessidades da sua população.

Um plano com três fases

A campanha está dividida em três momentos. A Fase 1 – Prevenção, começa esta sexta-feira e estende-se até final de abril. Consiste no lançamento da campanha nos media através de anúncios radiofónicos, filmes institucionais, panfletos e outdoors, e também na limpeza de terrenos em redor de casas, em coordenação com os media regionais e emissários locais. Este processo, segundo o plano de acção da AGIF, deverá ser concluído até final de março, na mesma altura em que se inicia o processo de cadastros e as queimas controladas nas zonas rurais.

A Fase 2 – Risco começa em maio e decorre até outubro. Durante esse período a presença da campanha nos media de alerta para os comportamentos de risco mantem-se, assim como os cadastros e as queimas. A partir de junho, será executado um plano de sensibilização “porta a porta” direccionado para a população rural, nomeadamente agricultores, no sentido de sensibilizar para a importância do tratamento dos terrenos. Este processo terá não só o suporte dos vários media regionais, dependendo da zona do país, como também dos vários intervenientes do sector, incluindo empresas agrícolas.

A Fase 3 – Monotorização, em novembro e dezembro, deverá ser uma altura de rescaldo e acompanhamento das acções realizadas nos períodos de maior risco de incêndios.

Uma actividade é transversal a toda a campanha, e decorrerá durante todo o ano: as acções de sensibilização nas escolas e juntas de freguesias, bem como o apoio a instituições de divulgação científica.

“Portugal Chama” terá um custo inicial de 300mil euros, e o seu orçamento poderá estender-se até aos 1.9 milhões de euros no decorrer do ano. A AGIF foi criada em 2018 e trabalha sob a alçada directa do primeiro ministro António Costa. Aliás, Tiago Oliveira destacou o esforço do governo e dos vários ministérios na elaboração da campanha e no planeamento da época de fogos, bem como a importância de Marcelo Rebelo de Sousa para o sucesso da campanha, porque o presidente “tem sido um porta-voz e um estandarte da chamada da atenção para o interior”, até porque “Portugal Chama” não é uma campanha da AGIF, mas sim da República.

O primeiro filme, “forte e emotivo”, já pode ser visto no site oficial da campanha, onde também estão disponíveis vários esclarecimentos e uma linha de apoio telefónica (808 200 520).