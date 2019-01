Papa visita jovens reclusos esta sexta-feira

O Papa Francisco passa toda a manhã desta sexta-feira num estabelecimento de reabilitação de menores. O Centro de Las Garzas de Pacora, a 50 km da Cidade do Panamá, acolhe 192 jovens reclusos, com idades entre os 17 e os 25 anos. A cadeira onde o Papa se vai sentar foi feita pelos jovens detidos que, no final, também lhe vão oferecer um báculo esculpido em madeira.

Haverá testemunhos, momentos de oração e um discurso do Papa, mas a grande novidade é que haverá também um momento para confissões individuais. Para já não se sabe quantos jovens o Papa vai confessar, sabemos apenas que não haverá transmissão direta justamente para proteger a identidade dos jovens, que preferem o anonimato.

O outro momento forte do dia é a Via Sacra à beira mar, no mesmo espaço onde decorreu o encontro de quinta-feira, com as várias etapas espalhadas pelo recinto, e a participação ativa dos milhares jovens presentes. Quem não está no Panamá, pode ver esta Via Sacra a partir 22h30 no site e no Facebook da Renascença.

Marcelo a caminho do Panamá

Marcelo Rebelo de Sousa que chega esta sexta-feira ao Panamá. O Presidente da República já manifestou o desejo de se juntar também aos portugueses durante a Via Sacra.

Marcelo Rebelo de Sousa vai ao Panamá a convite do seu homólogo panamiano Juan Carlos Varela, com quem se vai encontrar, no sábado, no Palácio de las Garzas.

A Jornada Mundial da Juventude 2019 termina este domingo para os peregrinos após a Missa presidida também por Francisco que chegou esta quarta-feira ao Panamá e no percurso sobrevoou Portugal, tendo enviado como habitual um telegrama, com “bênçãos de alegria e paz”, ao Presidente da República.

O cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, confirmou a candidatura portuguesa a receber a Jornada Mundial da Juventude em 2022 e Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar ouvir no Panamá o anúncio da capital portuguesa como cidade escolhida pelo Papa.