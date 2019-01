​Igreja do Sul em formação. Padres prepararam-se para novos desafios

O Instituto Superior de Teologia de Évora (ISTE) promove as jornadas de atualização do clero das dioceses do Sul, entre 28 e 31 de janeiro, em Albufeira, este ano com a presença do presidente do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, D. Rino Fisichella.



“Nos últimos anos temos a preocupação de ter alguém oriundo do Vaticano”, lembra à Renascença o cónego José Morais Palos, presidente do ISTE, para justificar a presença em Portugal do monsenhor D. Rino Fisichella, que vai proferir duas conferências, “um homem que dedicou muito tempo e muito anos à área da Teologia Fundamental e que nos vai abrir novas perspetivas sobre o tema das jornadas”.

“O Homem: caminho de Cristo e da Igreja”, é o tema da atualização do clero do Sul do país, que reúne durante vários dias uma centena de participantes entre bispos, padres e diáconos das dioceses de Évora, Beja, Algarve e, em mais um ano, também a diocese de Setúbal.

“A questão da antropologia pareceu-nos ser um tema importante para refletir, tendo em conta todas as mudanças culturais a que assistimos”, sublinha o padre José Morais Palos.

“A igualdade do género, ideologias do género, que destinatários, que contextos, que culturas, que homem é este, como dialogar”, prossegue o presidente do ISTE, “constituindo-se como “desafios que estão à nossa frente” e os quais é necessário encarar “com os contributos dos diferentes especialistas”.

As dioceses participantes pretendem acompanhar os “desenvolvimentos teológicos mais recentes”, sendo necessário “dar luzes aos párocos para uma atuação pastoral mais de acordo com as necessidades das comunidades”, refere o cónego José Morais Palos.

O sacerdote salienta, ainda, o facto de as jornadas não servirem apenas para “debitar conhecimento”, mas são igualmente importantes para “o convívio entre todos”.

“O homem: caminho de Cristo e da Igreja”

As jornadas, que decorrem pelo 12.º ano consecutivo, arrancam na tarde de 28 de janeiro com a primeira conferência do Monsenhor Rino Fisichella sobre “O Homem em crise: O desafio das Antropologias.

Ao segundo dia, o presidente do dicastério para a Nova Evangelização, do Vaticano, regressa para apresentar mais uma conferência, desta vez com o tema “A autonomia das realidades terrenas: secularismo e/ou secularização? Que evangelização para o Mundo Hodierno?”.

A formação do clero do Sul conta com outros contributos. Da diocese do Algarve, dia 29, o padre Mário Sousa vai desenvolver o tema “O Homem: imagem e semelhança de Deus, e em Cristo, filho no Filho. Tópicos para uma reflexão bíblica sobre o Homem”. Da mesma diocese, mas a 30 de janeiro, outro sacerdote, o padre António Freitas vai refletir sobre a temática “Os homens e mulheres de boa vontade, hoje. Que pontes estabelecer?”.

Do Patriarcado de Lisboa, o padre Alexandre Palma, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica e investigador do Centro de Estudos Religiões e Culturas falará, no dia 29, sobre o tema “O Cristianismo e o desafio das principais Antropologias ao longo dos Séculos”. No dia 30, o contributo chega através do padre Vasco Pinto de Magalhães, conhecido sacerdote jesuíta, com a temática “O Homem é a medida de todas as coisas? Os novos contextos da evangelização”.

Para esta atualização e tendo em conta o tema central da mesma, a organização convidou Isilda Pegado, para apresentar a conferência “A Ideologia do Género”. A presidente da Federação Portuguesa pela Vida vai falar ao clero das quatro dioceses no penúltimo dia dos trabalhos.

As jornadas ficam concluídas no dia 31, com a realização de uma mesa-redonda sobre “Desafios para a pastoral da Igreja”.