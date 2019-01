Real Madrid com vantagem na Taça de Espanha

O Real Madrid bateu o Girona por 4-2, na primeira mão dos quartos de final da Taça do Rei, depois de ter começado a perder.

O hondurenho Anthony Lozano colocou o Girona na frente do marcador aos sete minutos, mas Lucas Vásquez empatou para aos 18 minutos, e Sérgio Ramos marcou o 2-1 com uma grande penalidade à “panenka”.

Aos 66 minutos, também de penálti, Alex Granell voltou a deixar o jogo empatado, mas na reta final os merengues marcaram mais dois golos, por Sérgio Ramos e Benzema.

Em grande destaque esteve também o jovem Vinicius, que participou em todas as jogadas que deram golo ao Real Madrid.

A segunda mão desta eliminatória vai ser disputada na Catalunha a 31 de janeiro.

No outro jogo do dia em Espanha, Espanhol e Bétis empataram a uma bola, com Borja Iglesias a marcar para a formação da casa (27 minutos), e Antonio Sanabria a repor a igualdade no marcador aos 81 minutos para a equipa que contou com o internacional português William Carvalho durante os 90 minutos.