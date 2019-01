Veja os grupos da próxima Copa América

O Brasil, anfitrião da 54.ª edição da Copa América em futebol, vai defrontar Peru, Venezuela e Bolívia num dos grupos da primeira fase da prova, que se realiza de 14 de junho a 7 de junho.

Segundo ditou o sorteio realizado no Rio de Janeiro, a seleção 'canarinha', que venceu as anteriores quatro edições realizadas em casa (1919, 1922, 1949 e 1989), estreia-se em 14 de junho, face à Bolívia, em São Paulo, no embate que inaugural do Grupo A e da competição.

No Grupo B, a Argentina, que também era cabeça de série, vai encontrar Colômbia, Paraguai e o estreante Qatar, uma das seleções convidadas, sendo que a outra, o Japão, está no Grupo C, com o Uruguai, o bicampeão em título Chile e o Equador.

Os dois primeiros classificados de cada um dos três agrupamentos segue para os quartos de final, juntamente com os dois melhores terceiros colocados.

O Uruguai, com 15 títulos, é a seleção com mais triunfos na Copa América, seguido da Argentina - finalista vencida em quatro das últimas cinco edições, nas últimas três com Lionel Messi -, que soma 14, e do Brasil, com oito.

O Paraguai, o Chile e o Peru, todos com dois cetros, e a Colômbia e a Bolívia, ambas com um, são as outras seleções que inscreveram o seu nome na lista das vencedoras.

A 54.ª edição da Copa América, principal prova de seleções da Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL), realiza-se no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador, de 14 de junho a 7 de julho.