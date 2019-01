Papa pede aos jovens que sejam "verdadeiros mestres e artesãos da cultura do encontro"

O Papa desafia os jovens a serem "verdadeiros mestres e artesãos da cultura do encontro". Francisco falava esta quinta-feira na cerimónia de acolhimento e abertura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Panamá.



Perante milhares de jovens que foram ao seu encontro no Campo de Santa Maria la Antígua, o Papa deixou uma pergunta: “querem ser construtores de muros ou de pontes?”

Francisco alerta que o demónio, “pai da mentira”, prefere sempre um povo dividido e tem medo de um povo que aprenda a trabalhar em conjunto.

O Papa elogiou o esforço e o exemplo de união protagonizado pelos milhares de participantes na Jornada Mundial da Juventude.

“Vimos de culturas e povos distintos, falamos línguas diferentes, vestimos roupas diversas. Cada um dos nossos povos viveu histórias e circunstâncias distintas. Quantas coisas podem diferenciar-nos! Mas nada disso impediu que nos pudéssemos encontrar e sentir felizes por estarmos juntos. Isto é possível, porque sabemos que há algo que nos une, há Alguém que nos faz irmãos”, declarou.

“Vós, queridos amigos, fizestes muitos sacrifícios para vos poderdes encontrar, tornando-vos assim verdadeiros mestres e artesãos da cultura do encontro. Com os vossos gestos e atitudes, com as vossas perspetivas, desejos e sobretudo a vossa sensibilidade, desmentis e refutais certos discursos que se concentram e empenham em semear divisão, em excluir e expulsar quantos «não sejam como nós»”, sublinhou.

Francisco diz que os jovens conseguem intuir que “o amor verdadeiro não anula as diferenças legítimas, mas harmoniza-as numa unidade superior”.

“Vós ensinais-nos que encontrar-se não significa mimetizar-se, pensar todos a mesma coisa, viver todos de forma igual fazendo e repetindo as mesmas coisas, ouvindo a mesma música ou usando o uniforme do mesmo clube de futebol. Não é isto! A cultura do encontro é apelo e convite a termos a coragem de manter vivo um sonho comum. Sim, um sonho grande e capaz de envolver a todos. O sonho, pelo qual Jesus deu a vida na cruz”, afirmou o Papa, perante os aplausos da multidão.

“Continuem com esta energia renovadora e inquietação constante”

Nesta cerimónia de acolhimento e abertura da Jornada Mundial da Juventude, o Papa garantiu que, em todas as ocasiões, “Pedro e a Igreja caminham” ao lado dos jovens.

“Queremos dizer-vos que não tenhais medo, que prossigais com esta energia renovadora e esta inquietação constante que nos ajuda e impele a ser mais alegres e disponíveis, mais testemunhas do Evangelho.”

O Papa não quer os jovens apenas como “elementos decorativos” da Igreja. “Ao contrário, queremos redescobrir e despertar, juntamente convosco, a novidade incessante e a juventude da Igreja”, sublinhou.

Francisco refere que esta Jornada Mundial da Juventude não será fonte de esperança por causa de um documento final, mas pela esperança que irradia “graças aos vossos rostos e à oração”.

“Cada um regressará a casa com aquela força nova que se gera sempre que nos encontramos com os outros e com o Senhor, cheios do Espírito Santo para lembrar e manter vivo aquele sonho que nos faz irmãos e que somos convidados a não deixar congelar no coração do mundo”, declarou.

Desde o Panamá, o Papa disse aos jovens e ao mundo que o amor de Jesus Cristo “não se impõe nem esmaga, um amor que não marginaliza nem obriga a estar calado, um amor que não humilha nem subjuga”.



Francisco fez uma referência ao Papa emérito e também pediu aplausos para Bento XVI. Também recordou as palavras de S. Óscar Romero, o arcebispo salvadorenho assassinado em 1980.

“Um santo destas terras gostava de dizer: 'O cristianismo não é um conjunto de verdades para se acreditar, nem de leis para se observar nem de proibições. Visto assim, seria muito repugnante. O cristianismo é uma Pessoa que me amou tanto, que reivindica e pede o meu amor. O cristianismo é Cristo'; é continuar o sonho pelo qual Ele deu a vida: amar com o mesmo amor com que Ele nos amou”, disse o Papa, que terminou a sua intervenção com uma palavra de agredecimento a todos os envolvidos na preparação da Jornada Mundial da Juventude.