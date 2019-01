Sporting prepara final da Taça da Liga sem os titulares frente ao Braga

O Sporting arrancou esta quinta-feira a preparação para a final da Taça da Liga frente ao FC Porto. O plantel leonino treinou no Estádio 1º de Maio, em Braga, sem os onze jogadores titulares na meia-final e ainda André Pinto, que entrou ao intervalo, remetidos a trabalho de recuperação física.

Os leões voltam a treinar na sexta-feira, às 11h30, o último treino antes da final. Marcel Keizer fará a conferência de imprensa de antevisão da final às 13h30 no Estádio Municipal de Braga.

O FC Porto-Sporting realiza-se este sábado, 26 de Janeiro, com apito inicial marcado para as 19h45 no Estádio Municipal de Braga. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.