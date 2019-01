João Novais: dos remates que partiam vidros no colégio ao estrelato no Braga

Abílio Novais, antigo jogador de FC Porto e Salgueiros, ficou satisfeito com a exibição do filho, João, na meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting. O jogo ditou a eliminação do Sporting de Braga nas grandes penalidades, mas João Novais foi uma das figuras da partida, tendo assistido para um golo e marcado outro que foi anulado.

"Foi uma exibição muito positiva, dele e da equipa, mas claro que depois há jogadores se destacam e ele foi um deles nessa partida. O golo anulado foi uma frustração, até porque foi uma jogada de belo efeito em que apareceu para desviar a bola ao primeiro poste", comenta Abílio Novais, em entrevista a Bola Branca.



Na opinião de Abílio, o lance é mal ajuizado e fica uma sensação de injustiça em relação à eliminação: "É um lance que acontece mais de 40 vezes por jogo, não sei o que terá dado ao VAR e ao árbitro para anularem, que retiraram provavelmente a vitória ao Braga. Foi um jogo equilibrado, mas as melhores situações foram do Braga e fica um sentimento de injustiça".

Adaptação em pleno e a seleção na mira

Abílio acredita que o filho, que esta temporada trocou o Rio Ave pelo Braga, está plenamente adaptado na equipa de Abel Ferreira, um treinador que motiva o grupo com o seu sistema de rotação:

"Adaptou-se muito bem em Braga, o grupo integrou-o muito bem. O grupo é muito equilibrado e o Abel motiva muito o grupo, que não sente que não existem suplentes ou titulares. Nunca se sabe quem vai jogar e isso, por si só, motiva os jogadores a trabalhar ao máximo durante a semana".

A seleção é um objetivo e sonho de João Novais que, segundo o pai, precisa de afirmar-se primeiro em Braga: "Tem de se tornar preponderante no Braga primeiro. O selecionador estará atento a estas situações e se ele continuar assim e o Braga vitorioso, torna-se uma possibilidade, que vai de encontro ao objetivo dele".

Pé forte deu problemas em criança

Filho de peixe sabe nadar. Abílio Novais era conhecido pelas bolas paradas, um traço que passou para João, um especialista: "Posso ter influenciado. Ele vinha comigo para o treino, às vezes. Via o pai bater e pode ter ajudado, mas claro que tem a ver com o trabalho e treino dele."



Hoje um dos seus pontos fortes, outrora já causou problemas na escola, um episódio que Abílio recorda entre risos. "Sempre chutou bem e com pontapés muito fortes. Um dia, fui chamado ao colégio, porque partiu um vidro a jogar à bola. Tivemos de ir lá resolver esse problema. Desde as camadas jovens que tem essa faculdade de rematar em jeito e com força", conta Abílio Novais.

João Novais, de 25 anos, chegou esta temporada ao Braga, proveniente do Rio Ave, clube que representava desde 2015. Esta época, leva um total de três golos somados em 21 jogos disputados.