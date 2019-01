​Processos disciplinares aos polícias aumentam 63% em 2018

O número de processos de natureza disciplinar abertos pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) aos polícias aumentou 63% em 2018 face 2017, registando este procedimento o valor mais elevado dos últimos sete anos.



Dados provisórios da IGAI, a que agência Lusa teve acesso, revelam que aquele organismo que fiscaliza a atuação das forças de segurança instaurou 62 processos de natureza disciplinar aos polícias em 2018, mais 24 do que em 2017, quando foram abertos 38.

Os dados indicam também que os processos de natureza disciplinaram levantados essencialmente aos elementos da PSP e da GNR registaram o valor mais elevado dos últimos sete anos.

Em 2012 foram instaurados 47 processos de natureza disciplinar, no ano seguinte foram abertos 49, número que desceu em 2014 para 39, voltou a subir em 2015 (43), para descer novamente em 2016 (34) e registar um ligeiro aumento em 2017 (38).

Dos 62 procedimentos de natureza disciplinar instaurados pela IGAI no ano passado, 41 foram processos disciplinares, 18 de inquérito e três de averiguações.

Segundo aquele organismo tutelado pelo Ministério da Administração Interna (MAI), os processos disciplinares alcançaram em 2018 o valor mais elevado dos últimos sete anos e quase que triplicaram em relação a 2017.

A IGAI adianta que foram abertos 16 processos disciplinares em 2012, 22 em 2013, 13 em 2014, 21 em 2015, 10 em 2016 e 16 em 2017.

Os dados mostram igualmente que a IGAI transformou, no ano passado, 24 inquéritos em processos disciplinares a agentes da PSP e quatro a militares da GNR.

A IGAI não abriu qualquer processo de natureza disciplinar a elementos das forças de segurança por utilização de armas de fogo e que tenha causado mortos ou feridos civis.

No entanto, abriu no ano passado 30 processos aos elementos da PSP por ofensas corporais a cidadãos que ficaram feridos, tendo em 2017 instaurado cinco.

Por sua vez e pelo mesmo motivo a IGAI instaurou oito processos a militares da GNR no ano passado e sete em 2017.

Queixas atingem máximo de sete anos com PSP a liderar

A Inspeção-Geral da Administração Interna recebeu 860 queixas contra a atuação das forças de segurança em 2018, o valor mais alto dos últimos sete anos.

A PSP é a força de segurança com maior número de queixas, tendo dado entrada na IGAI 477 participações contra a atuação dos agentes da Polícia de Segurança Pública em 2018, seguindo-se a GNR, com 270, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com 36, e outras entidades tutelados pelo Ministério da Administração Interna (25).

O número de queixas entradas naquele organismo que fiscaliza a atuação das polícias aumentou 11,3% em 2018 face ao ano anterior (mais 88).

Segundo os dados fornecidos à Lusa, a IGAI recebeu 5.437 queixas em sete anos. Em 2012, chegaram 817 denúncias, que subiram para 830 em 2013 e desceram para 711 em 2014.

"Somos chamados a intervir em situações mais complexas"

Perante estes dados, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, Paulo Rodrigues, lembra que as forças de segurança são chamadas a intervir em condições cada vez mais complexas.

Em declarações à Renascença, Paulo Rodrigues rejeita que a atitude dos agentes esteja a mudar.

“Não nos parece que seja tanto o comportamento que alterou ou a atitude do polícia, mas sim o número de intervenções que a polícia hoje tem e não tinha há uns anos. Cada vez mais, somos chamados a intervir em situações mais complexas e exigentes. É natural que não tendo o número de efetivos suficientes e o mínimo de condições até de proteção pessoal, é evidente que nesses cenários complexos, por vezes, erra-se”, afirma o presidente da ASPP