Queiroz e a meia-final contra o Japão: "Favoritismo é um fato muito grande para nós"

Carlos Queiroz, selecionador do Irão, mostrou-se orgulhoso com a qualificação para a meia-final da Taça Asiática, após uma vitória por 3-0 frente à China. Irão vai enfrentar o Japão na próxima fase, um dos favoritos à vitória final:

"Agora vamos descansar e pensar nesse jogo contra um dos grandes favoritos, um jogo de cada vez. O favoritismo é um fato com um número muito grande para a nossa equipa, mas está talhado à medida da Austrália, Japão e Coreia do Sul. O objetivo era colocarmo-nos no meio deles e conseguimos. Agora vamos tentar fazer o melhor para contrarir o favoritismo deles, mas acho que temos uma hipótese".

O selecionador do Irão, que tem sido associado ao cargo na seleção colombiana, fez ainda a análise à partida frente à China:

"Foi um jogo muito difícil, estamos orgulhosos. Os jogadores foram brilhantes, impusemos um ritmo e intensidade que obrigou a China a cometer vários erros", rematou.

O Irão ainda não sofreu qualquer golo na prova e vai enfrentar o Japão na meia final. A Coreia do Sul, liderada por Paulo Bento, está também nas meias-finais.