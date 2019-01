Vinícius preparado para trocar o Rio Ave pelo Mónaco

O avançado brasileiro Carlos Vinícius vai deixar o Rio Ave para assinar pelo Mónaco, cedido pelo Nápoles até ao final da temporada, confirmou fonte vilacondense à Lusa.

Vinícius apontou 14 golos em 20 jogos disputados com a camisola do Rio Ave e era cobiçado pelos clubes grandes do futebol nacional, com o FC Porto a ser noticiado como o principal interessado.

Vinícius é, sem sombra de dúvida, um homem-golo. O brasileiro chegou a Portugal na temporada passada, ao Real Massamá, e apontou 20 golos ao serviço do último classificado da II Liga.



O impressionante registo valeu-lhe uma transferência para o gigante Nápoles, que cedeu o avançado ao Rio Ave.