Grécia adia votação sobre nome da Macedónia

A polícia grega utilizou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão que se juntou às portas do Parlamento em protesto contra o acordo com a Macedónia sobre o nome do país.

Milhares de pessoas gritavam “traidores” quando as autoridades atuaram.

No interior, os deputados discutiam a ratificação do acordo alcançado com a vizinha Macedónia no ano passado, mas acabaram por adiar a votação.

Em causa está a alteração do nome da Antiga República Jugoslava da Macedónia para Macedónia do Norte, uma disputa que dura há 27 anos, desde que a Macedónia declarou a sua independência da ex-Jugoslávia.

Uma grande parte da sociedade grega está contra a nova designação, uma vez que a Grécia tem uma região no norte do seu território também chamada Macedónia.

O acordo esteve a ser negociado pelos dois países no ano passado e foi ratificado no início deste mês pelo Parlamento macedónio.

A aprovação de uma maioria dos deputados gregos é necessária para que a pequena nação dos Balcãs possa dar início aos processos de adesão à União Europeia e à NATO.