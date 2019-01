Maduro retira todos os diplomatas venezuelanos dos EUA

Logo que Juan Guaidó, líder da oposição (Vontade Popular) e chefe da Assembleia Nacional, se proclamou Presidente interino do país, na quarta-feira, os EUA declararam-lhe apoio, considerando Nicolás Maduro "ilegítimo” no Palácio de Miraflores, sede da presidência.

Em resposta, e acusando os EUA de ingerência na política interna venezuela e de tentativa de golpe de Estado, Maduro ordenou que os diplomatas norte-americanos abandonassem o país num prazo de 72 horas, ou seja, até sábado.

Uma ordem que Mike Pompeo, secretário de Estado dos EUA rejeita, pois, garantiu hoje durante a reunião da Organização dos Estados Americanos, “o antigo Presidente [Maduro] não tem autoridade legal para quebrar relações diplomáticas”.

O contra-ataque de Maduro não tardou. Esta tarde, ao discursar em Caracas na abertura do ano judicial, o ainda Presidente ordenou o regresso de todo o pessoal diplomático venezuelano nos EUA, anunciando o encerramento da embaixada e dos consulados da Venezuela em território norte-americano.

No entanto, e apesar de reforçar que a adminitração Trump orquestrou um golpe de Estado em parceria com a direita venezuelana, Maduro não se diz contra tudo e todos no “império yankee”. E agradeceu àqueles, norte-americanos, que o apoiam: "Thank you very much por tanta solidariedad“, atirou.

Quanto às recentes declarações do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, que reforçou esta quinta-feira que a Venezuela “tem que transitar para a democracia", Maduro vê nestas "muito ódio e loucura".