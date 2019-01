Oficial. Sturaro deixa o Sporting e regressa ao Génova

A Juventus anunciou, esta quinta-feira, o empréstimo de Stefano Sturaro para o Génova. O médio deixa assim oficialmente de pertencer aos quadros do Sporting.

O médio italiano foi emprestado aos leões no verão, regressou a Turim para recuperar de uma lesão, mas acabou por nunca se estrear no centro de treinos leonino.

Com a reabertura do mercado, Sturaro deixa assim de estar vinculado ao clube português e segue para o Génova até ao final da temporada, que pagará cerca de 1,5 milhões de euros pela cedência, com a cláusula de compra de oito milhões de euros, que se torna obrigatória mediante objetivos desportivos do clube.

Sturaro regressa assim a Génova, clube de formação do médio de 25 anos, e que deixou em 2014 para assinar pela "Vecchia Signora"