Deputado que cuspiu em Bolsonaro renuncia ao mandato e abandona o Brasil

O deputado federal brasileiro Jean Wyllys não vai tomar posse para o terceiro mandato e não pretende voltar ao Brasil por causa das ameaças de que tem sido alvo.

Wyllys, do PSOL, tem tido escolta policial desde o assassinato de Marielle Franco, uma vereadora do mesmo partido.

Em declarações à Folha de São Paulo, Jean Wyllys diz que uma das razões para abandonar a vida pública e o país-natal prende-se com o facto de o alegado mandante do assassinato de Marielle ter trabalhado para Flávio Bolsonaro, filho do atual Presidente brasileiro.

“Apavora-me saber que o filho do Presidente contratou a esposa e a mãe do assassino”, refere Wyllys. “O Presidente difamou-me, insultou-me, utilizou a homofobia contra mim. Este ambiente não é seguro para mim.”