Tribunal italiano declara que Matteo Salvini pode ser julgado por rapto

"Arrisco entre três a 15 anos de prisão por ter impedido migrantes ilícitos de virem para Itália. Estou sem palavras", reagiu Salvini no Twitter.

Com isto, cabe agora ao Senado decidir se Salvini é levado a julgamento.

Depois da abertura da investigação ao líder da Liga, partido de extrema-direita e anti-imigração, um tribunal especial italiano responsável por analisar inquéritos que envolvem ministros em funções rejeitou esta quinta-feira as recomendações da procuradoria-geral para que o processo fosse suspenso, dizendo que Salvini pode efetivamente ser julgado por rapto.

Os migrantes acabariam por ser autorizados a desembarcar na Sicília, mas o caso levou Salvini a bloquear a atracagem de navios humanitários em todos os portos do país, um bloqueio que continua em vigor até hoje.

Em causa está um inquérito aberto pela procuradoria de Palermo, na Sicília, no ano passado, por alegado abuso de poder e sequestro , depois de Salvini ter impedido 150 requerentes de asilo de desembarcarem de um navio humanitário durante seis dias.

Um tribunal de Itália declarou esta quinta-feira que o vice-primeiro-ministro e também ministro do Interior do atual Governo, Matteo Salvini, pode ser levado a julgamento por rapto.





"Pergunto ao povo italiano: devo continuar a ser ministro [do Interior], exercendo os meus direitos e deveres, ou devo pedir a este ou àquele tribunal para [decidirem] políticas de imigração?",acrescentou num outro tweet.

O vice-primeiro-ministro diz que está confiante no apoio dos senadores do seu partido. Já o apoio dos legisladores do seu parceiro de coligação, o MoVimento 5 Estrelas (M5E), é menos certo, apontam os media italianos.

Uma das bases do MoVimento desde a sua fundação tem sido exigir a resignação de qualquer político que seja investigado pelas autoridades.

Há dois anos, quando foi aberto um inquérito judicial ao então ministro do Interior, Angelino Alfano, os deputados do M5E exigiram a sua resignação. Ainda não se sabe de que forma é que o partido vai posicionar-se face a este caso.

A escolha que o partido fizer vai determinar o seu futuro político; se optarem por defender Salvini, os deputados do M5E arriscam minar o seu próprio posicionamento moral e ideológico.

Salvini, entretanto, já deixou claro que não vai alterar a sua posição quanto ao acolhimento de migantes. "Deixem-me ser totalmente claro: não vou mudar a minha posição nem um milímetro. Barcos, pequenos barcos, grandes barcos - ninguém vai desembarcar dos barcos em Itália."