Thierry Henry suspenso do comando técnico do Mónaco

O Mónaco anunciou a suspensão de Thierry Henry do comando técnico da equipa principal. Em comunicado, o clube do principado anunciou a decisão, e a saída do técnico está pendente da decisão final da direção.

Frank Passi, treinador adjunto, vai assumir o comando técnico da equipa interinamente.

Henry foi o substituto de Leonardo Jardim, demitido em outubro devido aos maus resultados da equipa.

Três meses depois, o Mónaco continua em zona de despromoção, com apenas 15 pontos em 21 jogos disputados, e foi eliminado da Taça da França por uma equipa do segundo escalão.